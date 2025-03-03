Куда поплыла ипотека

Высокая ключевая ставка и замедление темпов кредитования толкают банки использовать для оживления спроса редкие и ранее непопулярные продукты — например, плавающую ипотекуИГОРЬ ШАПОШНИКОВ читайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии