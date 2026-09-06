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Тренер «Клемсона» Дабо Суинни после поражения «Клемсона» со счетом 10:51: «Нам надрали задницы»

Главный тренер «Клемсона» Дабо Суинни резко оценил игру своей команды после разгромного поражения от «Луизианы Стейт» в первом матче сезона.

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