Яна Поплавская высказала о черных списках артистов

Актриса Яна Поплавская категорична в своих высказываниях. Знаменитая актриса Яна Поплавская, которая получила известность благодаря роли Красной шапочки в советском фильме и продолжающая активную творческую деятельность, высказала свое мнение относительно так называемого «черного списка» известных ….