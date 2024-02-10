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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Яна Поплавская высказала о черных списках артистов

Актриса Яна Поплавская категорична в своих высказываниях. Знаменитая актриса Яна Поплавская, которая получила известность благодаря роли Красной шапочки в советском фильме и продолжающая активную творческую деятельность, высказала свое мнение относительно так называемого «черного списка» известных ….

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