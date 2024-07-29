В этом году в списке ЮНЕСКО появилось еще 26 объектов

Комитет Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) завершил регистрацию новых объектов в Списке всемирного наследия после того, как за последние два дня к ним было добавлено 26 объектов.
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