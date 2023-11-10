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ФедералПресс

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Метеоролог Митров объяснил, к чему готовиться предстоящей зимой

Метеоролог Митров объяснил, к чему готовиться предстоящей зимой

МОСКВА, 10 ноября, ФедералПресс. Предстоящая зима, согласно прогнозам, будет холодной. Но с большой уверенностью говорить об этом нельзя, заявил начальник Адыгейского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета Александр Митров.

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