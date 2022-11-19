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Дмитрий Васильев: «Обязательно буду смотреть чемпионат мира по футболу. А вот по биатлону вряд ли – известно, что норвежцы используют запрещенные препараты»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, за какими сборными будет следить на ЧМ-2022 по футболу.

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