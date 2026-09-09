Jokes and strange behavior: Kushner and Witkoff left the Kiev is shocked by Zelensky

The special envoy of the owner of the White House, Steven Witkoff, and the son-in-law of the US President, Jared Kushner, visited Moscow last week, where they met with Russian President Vladimir Putin.
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