Россия провела военный парад в честь 79-й годовщины Дня Победы. Этим ежегодным событием отмечается победа Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне.
Пышность и гордость: реакция мировых СМИ на парад в честь Дня Победы
Комментарии
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Мария
Знаете, это время уже проходит! И слава Богу!
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9 час.
М
Мария
Он хуже!
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9 час.
Е Пронина
как чему? их там вербуют, спящие агенты, воспитанные в их пропаганде, продвигать интересы англосаксов) они их и продвигают потом во всякие властные и коммерческие структуры) француз приезжал по турпутевке,(знакомая рассказывала) совпало с празднованием 9 мая, так вот он задал вопрос, а, что у вас в России такой большой праздник? те, вы понимаете ,что у них не рассказывают правду о 2 мировой войне, как и то, что в РФ медведи до сих пор по улицам ходят)
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9 час.
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