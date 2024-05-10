Пышность и гордость: реакция мировых СМИ на парад в честь Дня Победы

Е Пронина

как чему? их там вербуют, спящие агенты, воспитанные в их пропаганде, продвигать интересы англосаксов) они их и продвигают потом во всякие властные и коммерческие структуры) француз приезжал по турпутевке,(знакомая рассказывала) совпало с празднованием 9 мая, так вот он задал вопрос, а, что у вас в России такой большой праздник? те, вы понимаете ,что у них не рассказывают правду о 2 мировой войне, как и то, что в РФ медведи до сих пор по улицам ходят)