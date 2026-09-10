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Аргументы недели

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Жуткое убийство: сын расправился с матерью и спрятал тело в морозилке

Жуткое убийство: сын расправился с матерью и спрятал тело в морозилке

В Кировском районе Санкт-Петербурга 42-летний мужчина убил свою 64-летнюю мать, после чего поместил её тело в морозильную камеру.

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