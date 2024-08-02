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ИЗВЕСТИЯ iz

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«Сахалинская область будет первым регионом, где беспилотники подгрузят в «ГЛОНАСС»

«Сахалинская область будет первым регионом, где беспилотники подгрузят в «ГЛОНАСС»

Положительный опыт работы госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» будет использован для предупреждения ДТП и развития систем контроля за беспилотными летательными аппаратами в рамках программы «Цифровое небо России».

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