Хроника Крымской весны: 13 марта

«Крымская газета» продолжает вспоминать события 2014 года. 13 марта Украинские военнослужащие, отказавшиеся перейти на сторону сил самообороны Крыма, начали покидать территорию полуострова – на Украину уезжают единичные военнослужащие, преимущественно из западных областей страны, в том числе моряки, которые отказались присягать народу Крыма.