Труп на школьном стадионе: что известно о жутком инциденте во Владивостоке

Как выяснили правоохранители, покойный был «спортсменом-физкультурником» в возрасте до 45 лет. Около 7 утра понедельника он пришёл на школьный стадион для утренней пробежки, но в какой-то момент рухнул на беговую дорожку и больше не поднимался.