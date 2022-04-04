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Труп на школьном стадионе: что известно о жутком инциденте во Владивостоке

Труп на школьном стадионе: что известно о жутком инциденте во Владивостоке

Как выяснили правоохранители, покойный был «спортсменом-физкультурником» в возрасте до 45 лет. Около 7 утра понедельника он пришёл на школьный стадион для утренней пробежки, но в какой-то момент рухнул на беговую дорожку и больше не поднимался.

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