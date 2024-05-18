Цифровые технологии предварительного голосования «Единой России» проверены и готовы к процедуре

Партия находится в авангарде цифровизации политической жизни и избирательного процесса, отмечают представители ИТ-отрасли Готовность цифровых систем «Единой России» к процедуре электронного предварительного голосования (ЭПГ), их безопасность и удобство для пользователей оценили эксперты ИТ-сферы, представители Минцифры, Фонда информационной демократии и Общественной палаты РФ на круглом столе в партии.