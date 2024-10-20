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Жили счастливо и умерли в один день. История любви Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой

Жили счастливо и умерли в один день. История любви Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой

Перед тем как воссоединиться со второй половиной, Ирине Константиновне пришлось ждать четыре года: Сергей Федорович был женат на Инне Макаровой и не решался на развод, ведь в советское время подобное жестко осуждалось партией.

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