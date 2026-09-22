Сальтведт: новых условий FIS может быть недостаточно для возвращения Большунова

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт высказал мнение, что новых условий Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) может оказаться недостаточно для допуска трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.
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