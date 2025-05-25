Создан полимер, резко снижающий цену органических солнечных элементов

Исследователи из университета Чжэнчжоу разработали полимер, который меняет правила игры и достигает почти 20% эффективности органических солнечных элементов (OSC) при стоимости, составляющей крошечную часть стоимости существующих материалов.
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