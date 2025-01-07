Российским судьям вернули право работать на турнирах World Rowing

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что российские судьи, обладающие международной категорией, получили право в 2025 году работать на турнирах под эгидой Международной федерации гребного спорта (World Rowing).
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