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Гштаад (ATP). 2-й круг. Циципас сыграет с Кимом, Вашеро – с Ганфманном, Риндеркнеш встретится с Табюром, Сонего – с Коллиньоном

Стефанос Циципас сыграет с Жеромом Кимом во втором круге в Гштааде. Сетка турнира здесь . EFG Swiss Open Gstaad Гштаад, Швейцария 13 – 19 июля 2026 ATP 250 Призовой фонд – 612 620 евро Открытые корты, грунт Второй круг.

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