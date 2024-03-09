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  • Владимир Шумаков
    Диаспоры по сути организованное ОПГ, крышуют продажные чиновники.....Мигрант-малолетка...
  • Николай Кочергин
    Согласен. Но все эти преступники, суки,, откупятся, система очень продажная и работает положительно только для пидеро...Мигрант-малолетка...
  • Евгений Антонов
    Преступников - вешать. Ну, стрелять, если патронов не жалко.Мигрант-малолетка...

Мигрант-малолетка вонзил нож в сердце за бургер: Азербайджанец пытался убить в Петербурге клиента Burger King

Мигрант-малолетка вонзил нож в сердце за бургер: Азербайджанец пытался убить в Петербурге клиента Burger King

ИА Новороссия Приезжий пытался пролезть к кассе без очереди, но встретил сопротивление со стороны 38-летнего жителя Мурманска.

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Комментарии
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Евгений Антонов
Преступников - вешать. Ну, стрелять, если патронов не жалко.
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1 час.
Николай Кочергин
Согласен. Но все эти преступники, суки,, откупятся, система очень продажная и работает положительно только для пидеров.....
Ответить
59 мин.
ВШ
Владимир Шумаков
Диаспоры по сути организованное ОПГ, крышуют продажные чиновники.....
Ответить
22 сек.

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