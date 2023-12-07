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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Как "Движению первых" не превратиться в совковую пионЭрию

Третьего        дня,  как  раз  перед  своей  поездкой  на  Восток,   Верховный   встречался   с  пионерами, то  есть   пардон,  поучаствовал  в  заседании   наблюдательного  совета    "Движения  первых"  (шо  ж  они  их    пионерами  назвать      постеснялись,  а?).

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Комментарии
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Николай Гулевич
Ох и боится &quot;элита&quot; всего советского. Перефразируя &quot;настоящих буйных мало вот ставят дурачков&quot;.
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