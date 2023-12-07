Как "Движению первых" не превратиться в совковую пионЭрию

Третьего дня, как раз перед своей поездкой на Восток, Верховный встречался с пионерами, то есть пардон, поучаствовал в заседании наблюдательного совета "Движения первых" (шо ж они их пионерами назвать постеснялись, а?).
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