«Вестник психиатрии»: в Одессе открыли юрту «нэзламности»

Павел Бодаев. Хотите тест на психологическую устойчивость? Итак, Одесса. В Александровском парке, названном так в честь посещения города императором Александром II, который даже лично посадил в нем дуб, с места, откуда были запущены первые в Российской империи аэростаты, переименованного «проклятыми коммуняками» в парк Шевченко… Так вот здесь торжественно открылась юрта «нэзламности», дарованная обесточенной Одессе казахской диаспорой, потому что это не только хижина эскимоса, но и типичное жилище тюркских кочевых народов.