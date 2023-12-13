Финансовый эксперт рассказал о пяти способах накопить деньги в 2024 году

МОСКВА, 13 декабря, ФедералПресс. Если человек задумал копить деньги, то ему стоит обратить внимание на замещающие облигации, золото, облигации с плавающей ставкой, фонды денежного рынка и банковские депозиты.
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