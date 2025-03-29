В РОСБИОТЕХе назвали пончики и беляши опасными для здоровья

Наибольшую опасность для здоровья человека представляют блюда, приготовленные во фритюре: чипсы, пончики, беляши, предупредил в беседе с RT доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Дмитрий Быстров.
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