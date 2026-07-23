«Гиацинты» накрыли пункты управления БПЛА и опорники ВСУ под Красным Лиманом Юлия ЧелкановаРасчеты самоходных артиллерийских установок 2С5 «Гиацинт-С» 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» нанесли несколько точных ударов по замаскированным объектам украинских формирований на краснолиманском направлении.
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