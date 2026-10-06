Юру Борисова могут номинировать на «лучшего актера» «Оскара»

Журнал Variety 6 октября сообщил, что российского исполнителя Юру Борисова могут снова выдвинуть на «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за работу в ленте «Искусственный интеллект» (Artificial).
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