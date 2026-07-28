В Новороссийске за месяц сняли с линии 37 автобусов из-за нарушений

Для обеспечения надлежащего качества транспортного обслуживания и соблюдения установленных требований к эксплуатации подвижного состава на регулярной основе проводятся проверки исправности систем кондиционирования и общего технического состояния общественного транспорта.
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