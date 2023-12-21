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Угрозы хуситов судоходству привели к росту цен на нефть: грядет глобальный кризис

Более 100 контейнеровозов перенаправлены из Суэцкого канала, чтобы избежать нападений хуситов. Перенаправление торговых судов на мыс Доброй Надежды увеличивает время доставки на 6000 морских миль и на три-четыре недели и привело к росту цен на нефть.

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