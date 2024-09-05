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Путин рассказал что будет, если Россия начнет отвечать Киеву зеркально

Путин рассказал что будет, если Россия начнет отвечать Киеву зеркально

Удары по АЭС, которые совершают ВСУ, – это очень опасные теракты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает «Комсомольская правда».

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