Путин рассказал что будет, если Россия начнет отвечать Киеву зеркально

Удары по АЭС, которые совершают ВСУ, – это очень опасные теракты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает «Комсомольская правда».
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