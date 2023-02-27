Зачатие с донорской спермой: технология, этика, бизнес

Традиционный сценарий «вышла замуж — забеременела — родила» уходит в прошлое. Жизнь все больше напоминает управление проектами, одним из которых становится родительство Фото: JGI / Jamie Grill / Getty Images «Я не знаю, кто отец моего ребенка.
Традиционный сценарий «вышла замуж — забеременела — родила» уходит в прошлое. Жизнь все больше напоминает управление проектами, одним из которых становится родительство Фото: JGI / Jamie Grill / Getty Images «Я не знаю, кто отец моего ребенка.
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