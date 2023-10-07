17 500 км с китайским кроссовером: что понравилось? Что разочаровало?

Omoda C5, 1.6T (150 л. с.), Р7 Изготовитель CheryГод выпуска 2023В эксплуатации «За рулем» с мая 2023 годаПробег на момент отчета 17 500Первое хорошее впечатление от машины: салон просторнее, чем ожидаешь.
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