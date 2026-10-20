Во дворце спорта «Янтарь» 22-23 октября пройдет Первенство Московского городского физкультурно-спортивного объединения «Звездочки Москвы» по синхронному плаванию.
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