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Астероид размером с египетскую пирамиду сегодня пролетел вблизи Земли Мене...

Астероид размером с египетскую пирамиду сегодня пролетел вблизи Земли Мене...

Астероид размером с египетскую пирамиду сегодня пролетел вблизи ЗемлиМенее двух недель назад Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США обнаружило астероид размером с одну из египетских пирамид, который направляется в сторону Земли.

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