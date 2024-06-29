Астероид размером с египетскую пирамиду сегодня пролетел вблизи Земли Мене...

Астероид размером с египетскую пирамиду сегодня пролетел вблизи ЗемлиМенее двух недель назад Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США обнаружило астероид размером с одну из египетских пирамид, который направляется в сторону Земли.