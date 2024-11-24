Посол Ирана: глава МИД Аракчи взял под контроль инцидент со студентами КФУ

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил в соцсети X, что министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи взял под личный контроль инцидент, в ходе которого два иранских студента Казанского федерального университета (КФУ) были задержаны после конфликта, возникшего в университетском визовом центре.
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