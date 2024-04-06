Ведущий шоу «Своя игра» Кулешов назвал причину возникновения мантий у игроков

По словам бессменного ведущего российского шоу «Своя игра» Петра Кулешова, идея введения мантий в программу возникла из-за того, что некоторые участники первых выпусков не приходили в соответствующей одежде.
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