Как в Российской империи сытые голодных не понимали: цифры, факты, свидетельства современников

Я продолжу, пожалуй, ранить нежные сердца почитателей России, которую мы потеряли (РКМП), ибо всхлипы про то, как недoeдали при Советах нынешние поклонники имперского шика, стремительно, по их словам, набиравшей обороты державы особенно забавно смотрятся как на фоне слов нынешнего Великого Несменяйшества о "недопущении голода", так и на фоне результатов хозяйствования "хозяина земли русской" (так Николай Второй поименовал себя во время переписи населения, если кто вдруг забыл) с периодическими "разгрузочными годами" для населения.