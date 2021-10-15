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Как в Российской империи сытые голодных не понимали: цифры, факты, свидетельства современников

Как в Российской империи сытые голодных не понимали: цифры, факты, свидетельства современников

Я продолжу, пожалуй, ранить нежные сердца почитателей России, которую мы потеряли (РКМП), ибо всхлипы про то, как недoeдали при Советах нынешние поклонники имперского шика, стремительно, по их словам, набиравшей обороты державы особенно забавно смотрятся как на фоне слов нынешнего Великого Несменяйшества о "недопущении голода", так и на фоне результатов хозяйствования "хозяина земли русской" (так Николай Второй поименовал себя во время переписи населения, если кто вдруг забыл) с периодическими "разгрузочными годами" для населения.

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Nii trino
Причиной всего зла - как в дореволюционной, так и в Советской, а равно и в постсоветской России, - и вообще причиной всего зла, происходящего во всём мире (такого как войны, раздоры, обнуляющие всеобщие потенциалы человечества противостояния, голод, нищета, бесправие, манипуляции массами посредством обмана, и в целом перманентное несоответствие системы интересам основного человеческого населения Земли), является животная олигархическая система управления - то есть система, в которой политическая власть принадлежит не самому населению, а отдельным исключительным властителям с исключительными, соответственно, интересами - олигархам. Система всегда работает на тех, кто принимает формирующие её законы и системные решения - и против тех, кто от этого процесса отгорожен. "Вы знаете, что князья народов господствуют над ними и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так". Это один из важнейших пунктов в Евангельском политическом Принципиальном Коде спасения человечества, принесённом на Землю Христом. СССР, к сожалению, вовсе не был страной, где эта важнейшая Евангельская истина Христа была осознана и принята к действию (как и другие пункты этого важнейшего для человечества политического Кода) - поэтому олигархат, отдельные исключительные, представляющие власть в СССР, и по ходу своего правления и в его итоге сделали с населением то же самое, что любой олигархат стремится сделать с ним везде и всегда - определили его в качестве расходного материала, пренебрежимого ресурса, бесправного средства для достижения своих маленьких личных целей. А потом - просто слили в сточную канаву, чтобы самим обрести статус бессрочных олигархов, смотрящих за территорией в интересах США - просто потому, что такими им представились на тот момент их собственные исключительные маленькие интересы. То же самое описывается в данной статье - когда власть принадлежит отдельным исключительным - олигархам, - которым совершенно и по определению нет дела до интересов населения, его тягот и страданий. Просто дело в том, что олигархия, политическая власть отдельных исключительных - это мракобесие, животный идиотизм человечества, причина всего мирового зла. Разум, определяющий благоприятный мир для самого человеческого населения, наступит лишь когда человечество осознает это и положит конец олигархической системе, переведя всё происходящее из под управления отдельных человеческих авторитетов под управление самой наиболее обоснованной аргументации о всеобщих высших интересах, визируемой в качестве таковой всем человеческим обществом по всем политическим (то есть общественно-значимым) вопросам.
Nii trino
Олигархия недопустима ни в каком виде - ни в виде теневой политической власти капитала, основанной на подавляющем превалировании в средствах (для чего должны быть запрещены личные доходы и состояния, более чем в пять раз превышающие их наиболее распространённый уровень по всему работающему населению), ни в виде узаконенной автократии или, тем более, тирании (которая является просто следующей, заключительной стадией олигархии). Всё должно быть направлено на недопущение этого. Вся власть должна принадлежать Конгрессу, представленному всем человеческим населением в полном его объеме. Никакого бесправного человеческого скота и эксплуатирующего его в своих интересах олигархата - только равное во всех правах и возможностях социально и политически равнозначное население, от решений которого система в полном её объёме и зависит во всех своих деталях в режиме реального времени. Ключевой элемент системы - Центральная Технология (Система Активации Разума Человечества) - то, что сделает население - собором, единым конгрессом, церковью, действительным обществом, единой Разумной и эффективной Командой по максимально благоприятному для всех обустройству своего мира. Прочитайте статью на Дзене: "Единственный политический Код спасения человечества" - и вам станет понятна суть Системы Будущего Разумного Мира, о которой идёт речь. Всё в ней будет основано на общедоступной, свободной и отчётливой Системе Конкурса Аргументации - которая и подчинит всё объективному Разуму, всеобщим высшим интересам самого человечества, а не чьим-то мелким личным животным паразитическим стремлениям. А правящей элитой этого будущего Разумного Мира будет та наиболее сознательная часть населения, которая будет давать себе труд присутствовать в Конгрессе (общедоступном и существующем в сети, разумеется) и участвовать в любых процессах формирования и развития общественной системы, отсеивая по любым политическим (то есть общественно-значимым) вопросам верную, объективно обоснованную аргументацию от сомнительной и неадекватной (а соответственно отсеивая адекватные, соответствующие всеобщим интересам, защищённые от любой коррупции идеи от неадекватных, коррупционных, содержащих в себе какие-либо лазейки для лукавого). В этом будущем Разумном Мире приниматься к действию или оставаться в действии сможет лишь то, что действительно соответствует всеобщим высшим интересам человечества и выдерживает по этому критерию любую критику. Это - а не ущербные для мира людей ничтожные интересы исключительных паразитов - будет отчётливым критерием, смыслом и образом всего происходящего в политической (общественно-значимой) и вообще в любой технологической и научной сфере - Центральная Технология подразумевает включение в себя, отчётливую институциализацию и доведение до наилучшего состояния абсолютно всех сфер жизни человечества как единого целого. Она будет означать обретение человечеством как единым суперорганизмом отчётливого Сознания; - что сделает дальнейшее развитие мира крайне интересным и благоприятным для всех.

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