В Латвии собрали почти €200 тыс. пожертвований на снос памятника Освободителям в Риге

В Латвии активно продвигается сбор пожертвований в пользу демонтажа памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, который располагается в парке Победы в латвийской столице, пишет Delfi.
В Латвии активно продвигается сбор пожертвований в пользу демонтажа памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, который располагается в парке Победы в латвийской столице, пишет Delfi.
Свежие комментарии