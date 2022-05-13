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В Латвии собрали почти €200 тыс. пожертвований на снос памятника Освободителям в Риге

В Латвии собрали почти €200 тыс. пожертвований на снос памятника Освободителям в Риге

В Латвии активно продвигается сбор пожертвований в пользу демонтажа памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, который располагается в парке Победы в латвийской столице, пишет Delfi.

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