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Дайджест зрад, истерик и страха

Дайджест зрад, истерик и страха

  Признаюсь честно, вчера наслаждался коллективной истерикой безумных нацистов.У офиса Зеленского есть целый набор своих ручных пропагандистов из числа нацистских дегенератов – Дикий, «Мадяр», «Снайпер говорять».

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Комментарии
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Sergiy Che
...Наташка типа лучше &quot;знает&quot;?? Потому что из Бандерложии сюда пишет?)))
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18 час.
Н
Наталья
А по их действиям не видно, что ли?? Они уверенны, что их пиндосия прикроет...и все их &quot;шалости&quot; простит... еще и похвалит...
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17 час.
Sergiy Che
Они БЫЛИ уверены в 2022г. - ща там даж Зеля не уверен - удастся ему сдристнуть со всем нап...зженным или нет?! Со всем &quot;прикрытием&quot; пиндосни - вот ща самоходный дед Бидон уйдёт и шо там будэ...?? Большоооой вопрос! 🤣
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17 час.

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