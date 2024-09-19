Признаюсь честно, вчера наслаждался коллективной истерикой безумных нацистов.У офиса Зеленского есть целый набор своих ручных пропагандистов из числа нацистских дегенератов – Дикий, «Мадяр», «Снайпер говорять».
Дайджест зрад, истерик и страха
Комментарии
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Sergiy Che
...Наташка типа лучше "знает"?? Потому что из Бандерложии сюда пишет?)))
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18 час.
Н
Наталья
А по их действиям не видно, что ли?? Они уверенны, что их пиндосия прикроет...и все их "шалости" простит... еще и похвалит...
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17 час.
Sergiy Che
Они БЫЛИ уверены в 2022г. - ща там даж Зеля не уверен - удастся ему сдристнуть со всем нап...зженным или нет?! Со всем "прикрытием" пиндосни - вот ща самоходный дед Бидон уйдёт и шо там будэ...?? Большоооой вопрос! 🤣
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17 час.
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