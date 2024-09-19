Дайджест зрад, истерик и страха

Sergiy Che ...Наташка типа лучше "знает"?? Потому что из Бандерложии сюда пишет?)))

Н Наталья А по их действиям не видно, что ли?? Они уверенны, что их пиндосия прикроет...и все их "шалости" простит... еще и похвалит...