Действия сателлитов США в отношении Украины идут по цепочке, что давно является фактом. Если в Киев прибывает одна западная делегация, один политик, то вслед за ним через сутки-двое или чуть больше прибывает делегация другая.
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