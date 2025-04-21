Дяденька Путин, прости: непреклонный Запад признал, что без России ему конец У российского хора имени Пятницкого появился очень серьезный соперник: вчера западные СМИ превзошли себя и синхронно изобразили массовый плач Ярославны, от которого на глаза наворачиваются слезы обиды и ярости.