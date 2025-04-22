Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Над Россией минувшей ночью сбили 10 украинских дронов

Над Россией минувшей ночью сбили 10 украинских дронов

Российские военнослужащие сбили 10 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

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