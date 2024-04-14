Стоп-слово пацана: «Буттигири?!» — жаркая история взросления с китайской едой и джиннами

«Драки — не то, чем кажутся»: на этом настаивает «Буттигири?!» — оригинальное аниме студии MAPPA («Дорохэдоро», «Мабороси», «Кулинарные скитания в параллельном мире»), внезапно затерявшееся на фоне других новинок зимы.
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