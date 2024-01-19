Военнослужащие ЦВО отметили Крещение Господне в Екатеринбурге

Для удобства участников крещенских купаний установлены отапливаемые палатки для переодевания, а также развёрнута полевая кухня, где каждый желающий сможет согреться горячим чаем и подкрепиться ароматной выпечкой.
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