Июльская жара в Нижегородской области побила рекорд прошлого века

В Нижегородской области июльская жара побила рекорд прошлого века. Таких высоких температур в области не было аж с 1917 года! Ждать ли нижегородцам таких же жарких дней этим летом? 3 и 4 июля в Нижегородской области установился новый рекорд по температуре воздуха.