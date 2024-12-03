Депутат Рады Гончаренко: Украине нужно наплевать на все и делать ядерную бомбу

Украине нужно «плевать на все и на всех и делать бомбу» для обеспечения ядерной безопасности страны. С таким утверждением в своем Telegram-канале выступил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
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