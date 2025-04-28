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Курские новости

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Путин поблагодарил северокорейских бойцов, освобождавших Курскую область

Путин поблагодарил северокорейских бойцов, освобождавших Курскую область

Президент России Владимир Путин выразил благодарность военнослужащим Корейской Народной АрмииПрезидент России Владимир Путин выразил благодарность военнослужащим Корейской Народной Армии, которые помогали освобождать Курскую область от украинских оккупантов.

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