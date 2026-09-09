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Мы из Советского Союза

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Композитор Никита Богословский

Композитор Никита Богословский

22 мая 1913 года родился композитор, Народный артист СССР Никита Богословский (1913-2004).Никита Владимирович Богословский — один из самых популярных, успешных и удачливых композиторов советской эпохи и, вместе с тем, таинственная и загадочная личность, сотканной из мистификаций и противоречий.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Умные  люди  в  любую  эпоху  хорошо  устроятся  в  жизни....Ведь  ум  -  это  ИНСТРУМЕНТ    приспособления  к  трудностям  жизни.
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