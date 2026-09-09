Композитор Никита Богословский

22 мая 1913 года родился композитор, Народный артист СССР Никита Богословский (1913-2004).Никита Владимирович Богословский — один из самых популярных, успешных и удачливых композиторов советской эпохи и, вместе с тем, таинственная и загадочная личность, сотканной из мистификаций и противоречий.