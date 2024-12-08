Reuters: президент Сирии Асад покинул Дамаск

Президент Сирии Башар Асад покинул столицу страны Дамаск и улетел «в неизвестном направлении» на фоне военных действий в государстве, утверждает Reuters со ссылкой на высокопоставленных сирийских офицеров.
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