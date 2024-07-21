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Илон Маск назвал вице-президента США Камалу Харрис "марионеткой" Сороса

Илон Маск назвал вице-президента США Камалу Харрис "марионеткой" Сороса

Американский бизнесмен Илон Маск назвал нынешнего вице-президента США и нового кандидата на пост главы Белого дома Камалу Харрис "марионеткой" Александра Сороса – сына американского финансиста Джорджа Сороса.

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