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КСИР заявил об укреплении блокады Ормузского пролива после атак США

КСИР заявил об укреплении блокады Ормузского пролива после атак США

Атаки США на Иран еще больше закроют Ормузского пролив, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), 1 сентября сообщила пресс-служба КСИР.

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