Утренний удар по Украине удивил: «Вскрылось одно обстоятельство»

Татьянка Яцук О любом, даже если не по США?

S Sobering Ну так если без автоматизированного предупреждения о том, какого рода и куда летит ракета, то тут же с испугу НАТО может пульнуть ядерным зарядом. Без предупреждения будет тогда, когда кто-либо начнёт обезоруживающий удар.