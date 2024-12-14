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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Утренний удар по Украине удивил: «Вскрылось одно обстоятельство»

Утренний удар по Украине удивил: «Вскрылось одно обстоятельство»

  Утренний массированный удар по Украине выявил важное обстоятельство, отметил военный блогер Юрий Подоляка.

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Комментарии
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Татьянка Яцук
О любом, даже если не по США?
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2 час.
S
Sobering
Ну так если без автоматизированного предупреждения о том, какого рода и куда летит ракета, то тут же с испугу НАТО может пульнуть ядерным зарядом. Без предупреждения будет тогда, когда кто-либо начнёт обезоруживающий удар.
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2 час.
Александр Зиборов
Ударили по Украине за американские ракеты, которые наводят американцы, используя данные американских спутников...Когда же мы будем бить по кукловодам, а не по марионеткам? Нужно бить по центрам принятия решения, как нам обещали...
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1 час.

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